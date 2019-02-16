اعتقال خلية ارهابية تقوم بتهريب النحاس غربي الانبار

2019/02/16 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، السبت، باعتقال خلية ارهابية تابعة لمجرمي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نصبت كمينا لخلية ارهابية مكونة من خمسة اشخاص تابعة لداعش تقوم بعملية تهريب مادة النحاس بعملية امنية استباقية استهدفت منطقة ختيله التابعة لناحية الرمانة بقضاء القائم […]

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