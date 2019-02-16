2019/02/16 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ylcWvP_dTi4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريح ناري.. الامناء العامين للجنة الاولمبية جميعهم (عرضحلجية) .. تعرف على الاسباب) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريح ناري.. الامناء العامين للجنة الاولمبية جميعهم (عرضحلجية) .. تعرف على الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).