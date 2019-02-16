حسين الشيخ يكشف: السلطة رفضت طلب إسرائيل المشاركة في سكة حديد

2019/02/16 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عن رفضت السلطة الفلسطينية عرضا إسرائيليا للمشاركة في سكة حديد تربط فلسطين بعدد من العواصم العربية.

وقال الشيخ، في تغريدة على “تويتر”، إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا، ومنها إلى العديد من العواصم العربية، ورفضنا ذلك رفضا قاطعا”.

وأضاف الشيخ، “لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال”، متابعا: “كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان”.

وفي أواخر يناير الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة للتفاوض مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آليات لتنفيذ مشروع إقامة سكة حديد تربط شمال الضفة الغربية وجنوبها، وذلك بناء على المخطط الشامل للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين، بهدف الحد من الازدحام المروري والحوادث، وما ينتج عنها من آثار اجتماعية وصحية وبيئة واقتصادية، وانعكاساتها على تنمية الاقتصاد الوطني وهدر المال العام.

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