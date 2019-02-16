للمرة الأولى.. البيشمركة تشارك في دورة للأمن الوطني في امريكا

2019/02/16 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل (كوردستان 24)- شاركت وزارة البيشمركة في دورة للأمن الوطني بإشراف من وزارة الخارجية الامريكية في الولايات المتحدة.

ويمثل البيشمركة في هذه الدورة مدير التنسيق والعلاقات في الوزارة العميد الركن هزار عمر، وهو عضو في خطة توحيد القوات الكوردية.

ويسعى اقليم كوردستان الى توحيد أكبر قوتين في البيشمركة في كيان واحد في خطوة من شأنها أن تنهي انقسام هذه القوات بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في الوقت الذي يتم فيه تأسيس هيكل قيادة موحد بدعم من التحالف الدولي.

وقال العميد الركن هزار عمر لكوردستان 24 إن الدورة، التي تعقد سنوياً في جامعة ديلاوير، ستستمر ستة اسابيع.

ويشارك في الدورة 18 شخصا بينهم العميد هزار.

وأضاف عمر أن هذه الدورة "مهمة جداً" وتهدف الى أن يتعرف المشاركون على آلية مناسبة للسياسة الخارجية في الأمن الوطني.

وهذه المرة الاولى التي يشارك فيها عميد من اقليم كوردستان والعراق ككل.

وقال عمر إن اولى اهداف برنامج تطوير قوات البيشمركة هي أخذ الامن الوطني بالنسبة للعراق وإقليم كوردستان بنظر الاعتبار.

وأضاف المسؤول الكوردي أن وزارة البيشمركة تسعى كذلك الى تطوير العلاقات مع مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية في الولايات المتحدة.

وشدد على أن معظم المسؤولين في الولايات المتحدة متفقون على ان تنظيم داعش لم ينته بعد وهذا يحتاج الى جهد اكبر لتحقيق هذا الهدف.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.



وتعهدت واشنطن باستمرار التدريب.

(اجرى المقابلة كاوا خدر)

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