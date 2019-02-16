توقعات الحالة المطرية اليوم وغدا الأحد

2019/02/16 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المتنبىء الجوي نائل العلي، اليوم السبت، حالة الطقس والتوقعات الجوية، مشيرا الى هطول أمطار متقطعة على مناطق متفرقة من البلاد، لافتا الى تساقط للثلوج في المنطقة الشمالية.وذكر العلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان النشرة الجوية في العراق تتضمن التالي:

أولا: اجواء مستقرة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا في المنطقة الشمالية والغربية وفرص الأمطار تكون في المناطق التالية:

- زخات مطر متقطعة جنوبي البصرة وبعض مناطق جنوبي ذي قار وميسان خلال فجر اليوم السبت.

- تقل فرص الأمطار خلال فجر اليوم السبت في المنطقة الشمالية، وتبقى زخات مطر متقطعة في المنطقة الشمالية والفرص تكون أفضل في المنطقة الشمالية الشرقية مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.

- المنطقة الغربية: أمطار متوسطة تزداد غزارة احيانا وبالأخص في مناطق القائم وما يحيطها خلال المساء والى صباح الأحد.

ثانيا: تبقى فرص الأمطار يوم الأحد على المنطقة الوسطى وبالأخص بغداد وديالى وصلاح الدين وشمال واسط والمنطقة الشمالية وخصوصا الشرقية منها وعلى فترات قصيرة متقطعة، والفرص ضعيفة في المنطقة الجنوبية والمناطق الوسطى الأخرى.

ثالثا: درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال اليوم السبت كما يلي:

المنطقة الشمالية 4 إلى 13

المنطقة الوسطى 14 إلى 17

المنطقة الجنوبية 17 إلى 18

المنطقة الغربية 12 إلى 14

رابعا: درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الفجر :

المنطقة الشمالية صفر إلى 4

المنطقة الوسطى 4 إلى 8

المنطقة الجنوبية 9 إلى 10

المنطقة الغربية صفر إلى 2

خامسا: الرياح السطحية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي المنطقة الشمالية تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



انتهى/ ع

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