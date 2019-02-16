ذي قار تشكل 18 لجنة لمتابعة تطبيق حظر صيد الاسماك الموسمي

2019/02/16 | 11:56

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية زراعة ذي قار اليوم عن تشكيل ‪18‬ لجنة زراعية لمتابعة تطبيق حظر صيد الاسماك الموسمي الذي انطلق منتصف شباط الجاري وحتى منتصف نيسان المقبل .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية زراعة ذي قار اليوم عن تشكيل ‪18‬ لجنة زراعية لمتابعة تطبيق حظر صيد الاسماك الموسمي الذي انطلق منتصف شباط الجاري وحتى منتصف نيسان المقبل .وقال معاون مدير زراعة ذي قار فرج ناهي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المديرية شكلت لجنة مركزية في الناصرية مع ‪17‬ لجنة اخرى في الشعب الزراعية في الوحدات الادارية الاخرى .واوضح ان اللجان ستتابع مدى الالتزام بتطبيق حظر صيد الاسماك في موسم التكاثر والذي يستمر لشهرين اثنين ابتداء من الـ ‪15‬ من شباط وحتى الـ ‪15‬ من نيسان المقبل .

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