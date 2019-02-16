ديوان المحافظة يدعو المعينين الجدد على ملاكه المراجعة غدا الاحد

2019/02/16 | 11:56

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شبكة اخبار الناصرية:

دعا ديوان محافظة ذي قار اليوم ، المعينين الجدد على ملاكه الدائم الى المراجعة يوم غد الاحد لاكمال اجراءات التعيين .





شبكة اخبار الناصرية:دعا ديوان محافظة ذي قار اليوم ، المعينين الجدد على ملاكه الدائم الى المراجعة يوم غد الاحد لاكمال اجراءات التعيين .وقال نائب محافظ ذي قار ابا ذر العمر لشبكة اخبار الناصرية ، ان لجنة الفرز والتدقيق في الديوان دعت المعينين الجدد الى مراجعتها في مقرها الكائن في مبنى المحافظة القديم ( الادارة المحلية ) لاكمال اجراءات التعيين .ودعا العمر المعينين وعددهم ‪51‬ شخصا الى استصحاب المستمسكات الاصولية الرسمية لاغراض التدقيق .انتهى،ت ع ح.

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