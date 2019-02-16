بالوثيقة.. عضو بتيار الحكمة يقدم استقاله للحكيم

2019/02/16 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو الهيئة العامة في تيار الحكمة الوطني/ السليمانية عيسى البرزنجي، السبت، استقالته الى زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

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