الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

2019/02/16 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، السبت، النار تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، فيما استهدفت زوارقه مراكب الصيادين في عرض بحر القطاع.وذكرت وكالة “فلسطين الان” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أنّ قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.كما واستهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباحاً […]

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