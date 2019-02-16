فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة المصريين بعد تحسن الأحوال الجوية

2019/02/16 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السلطات المصرية، إنها أعادت فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة اليوم، السبت، بعد تحسن الأحوال الجوية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في السابعة من صباح اليوم السبت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن بشكل آمن.

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