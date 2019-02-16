الصحة تؤكد انها تقف مع المطالب المشروعة لمنتسبيها

2019/02/16 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم البست، دعمها للمطالب المشروعة لمنتسبيها من ذوي المهن الصحية والتمريضية مبينة انها اتخذت الاجراءات الرسمية للاستجابة للمطالب التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أنها” اتخذت اجراءاتٍ رسمية مماثلة لتأييد ودعم المطالب التي يقع تنفيذها خارج صلاحيات الوزارة مثل رفع […]

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