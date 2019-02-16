فورين أفيرز: لهذا تعد استراتيجية ترامب في العراق حمقاء

2019/02/16 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشر موقع “فورين أفيرز” مقالا للباحثين في مؤسسة القرن الأمريكية مايكل وحيد حنا وثانسيس كامبنس، يقولان فيه إن الرئيس دونالد ترامب قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا وتخفيضها في أفغانستان، مشيرين إلى أنه قرر في الثاني من شباط/ فبراير تحويل نظره نحو الساحة الثالثة، وهي العراق.ويشير الباحثان في مقالهما، إلى أن […]

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