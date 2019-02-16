وفاة خطيب المسجد الأقصى سابقا محمد صيام بالسودان

2019/02/16 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي توفي امس الجمعة، سفير وخطيب المسجد الأقصى المبارك سابقا ورئيس الجامعة الإسلامية بغزة الأسبق الشيخ محمد صيام في العاصمة السودانية الخرطوم، إثر جلطة دماغية ألمت به.ونعت حركة حماس، في بيان لها، الشيخ صيام، وقالت: “تنعى حماس إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء، قائدا كبيرا وعالما جليلا وأديبا عربيا […]

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