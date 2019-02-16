2019/02/16 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمعية العمومية للجنة الاولمبية ترفض دخول ممثل اتحاد الجودو سمير الموسوي للاشتراك بالمؤتمر الانتخابي

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