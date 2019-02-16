2019/02/16 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، السبت، عن تزويد غواصة فاتح شبه الثقيلة بصواريخ كروز وضمها إلى أسطول القوات البحرية للجيش الإيراني في المستقبل القريب.وقال حاتمي قال في تصريح, إن “غواصة فاتح المتطورة سيجري ضمها قريباً الى اسطول جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد أن نجحت في اجراء الاختبارات النهائية”.وأضاف أن “فاتح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع الإيرانية تكشف عن تزويد غواصة “فاتح” بصواريخ كروز alansaar.

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