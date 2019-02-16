2019/02/16 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أشارت صحيفة “الأخبار اللبنانيّة”، في تقرير لها، الى حالة حقوق الانسان في البحرين، مؤكدة ان النظام هناك ينتهج اشكال متعددة في القمع والترهيب.ونشرت الصحيفة، ملفّا حول انتفاضة 14 فبراير، في الذكرى الثامنة لانطلاقتها، حمل عنوان “البحرين سجن كبير يضيق بنزلائه”، تطرّق إلى الأشكال المتعدّدة التي ينتهجها نظام البحرين في القمع والترهيب”.ولفتت إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة تنتقد النظام الحاكم في البحرين: ينتهج إشكال متعددة في القمع والترهيب alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تنتقد النظام الحاكم في البحرين: ينتهج إشكال متعددة في القمع والترهيب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تنتقد النظام الحاكم في البحرين: ينتهج إشكال متعددة في القمع والترهيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).