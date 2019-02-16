2019/02/16 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت الممثلة الأميركية آبي كورنيش عبر حسابها الشخصي في إنستغرام, عن خطوبتها من لاعب الفنون القتالية الأميركي من أصل عراقي عادل التميمي.وأثار إعلان الممثلة عن خطوبتها من الرياضي عراقي الأصل تفاعلاً كبيراً في حسابها، شارك به آلاف العراقيين والعرب.وولد التميمي في بغداد، وفيها بدأ تعلم رياضة الكاراتيه عندما كان في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: ممثلة هوليودية تعلن خطوبتها من الـ”مقاتل” العراقي عادل التميمي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: ممثلة هوليودية تعلن خطوبتها من الـ”مقاتل” العراقي عادل التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).