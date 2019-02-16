ظريف: الحرب على إيران انتحارا للولايات المتحدة

2019/02/16 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الحرب على إيران بالانتحار, وقال ظريف في تصريحات لقناة “إن بي سي نيوز” الأميركية، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن بميونخ، إن من اسماها بالعصابة في الإدارة الأميركية تريد إعلان الحرب على إيران، لافتا الى وجود هواجس مَرَضِية حيال إيران لدى بعض الأسماء في إدارة ترمب.

وفيما يتعلق بالتجارب الإيرانية الأخيرة, أكد ظريف، فشل محاولتين إيرانيتين لإطلاق قمر اصطناعي خلال الشهرين الماضيين، مرجحا ضلوع واشنطن في ذلك.

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