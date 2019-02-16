مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلفة موظفي الدولة

2019/02/16 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن بدء انطلاق دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين خمسة وعشرة ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، بأنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 600 موظف الذين تم تحويل رواتبهم إلى المصرف وحصلوا على البطاقة الإلكترونية".قال البيان إن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ الموظف عبر إرسال رسالة نصية تُخطره بمنحه السلفة".مشيراً إلى أن العملية تتم بعد "استكمال كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

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