على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.. الفياض: انتصار العراق بجيشه وحشده يعتبر أطروحة مهمة في دحر الإرهاب

2019/02/16 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ55 ان انتصار العراق بجيشه وحشده يعتبر أطروحة مهمة في دحر الإرهاب, مبينا ان موقف العراق رافض كل أطروحات التطرف والإرهاب والطائفية.وقال الفياض ان مؤتمر ميونخ للأمن يعتبر من اهم المؤتمرات الدولية للأمن حيث تم التأكيد على ...

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