2019/02/16 | 12:49

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مستشفى تسجل 120 حالة إصابة جراء حوادث الدراجات النارية خلال شهر واحد فقط

بغداد -

كلمة

اعلن مدير مستشفى الامام علي (ع) مصطفى باسم السعدي يوم

السبت عن تسجيل 120 حالة اصابة من جراء حوادث الدراجات النارية

والتك تك خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال السعدي في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه إن “شعبة الطوارئ في المستشفى استقبلت (120) حالة، اذ تم

تسجيل (45) من جراء الاصابة بالدراجات التك تك في حين تم تسجيل(29)

حالة من جراء حوادث الستوته ، وسجلت حوادث الدراجات (56)”.

واضاف ان “اكثر الحالات التي تعرضت للحوادث كانت اصابتهم تتراوح بين

الخطرة الى متوسطة الخطورة وجميعهم تلقوا العناية اللازمة من قبل

الملاكات الطبية والتمريضية بعضهم تمت إحالتهم إلى الردهات وبعضهم

غادر الطوارئ بعد تلقيهم العناية الطبية والتمريضية”.

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