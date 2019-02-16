أبو سودة يكشف عن حسم قضية حقيبة الدفاع

2019/02/16 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد القيادي في ائتلاف الوطنية، النائب كريم أبو سودة، وهو مرشح لوزارة الدفاع، اليوم السبت، حسم قضية منصب حقيبة وزارة الدفاع.

وقال أبو سودة لشفق نيوز ان "وزارة الدفاع من حصة نواب الوطنية، الذين عددهم (17) نائباً، والذين حاليا منضوين في تحالف المحور الوطني، وهؤلاء النواب رشحوا ثلاث شخصيات وهم (سليم الجبوري، والنائب كريم ابو سودة، وهشام الدراجي)، وهذه الترشيحات ارسلت الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وعليه ان يختار احد هذه الشخصيات".

واضاف انه "بهذه الترشيحات، فان حقيبة وزارة الدفاع، تم حسم أمرها، وفقط الآن عبدالمهدي يختار احد الشخصيات المرشحة"، مبينا انه "الى هذه اللحظة لم يأت لنا جواب من عبدالمهدي بشأن اختيار احد الشخصيات التي هي حالياً على مكتبه، واذا تم رفضهم لا توجد مشكلة نقدم له اسماء جديدة، نحن الـ(17) نائباً من الوطنية، لكن لم يأتي لنا رفض لهذه الشخصيات".

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