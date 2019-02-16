الكشف عن حقيقة وجود تحالف جديد بين سائرون والفتح

2019/02/16 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف الفتح نعيم العبودي، اليوم السبت، حقيقة وجود تحالف جديد بينته وبين تحالف سائرون، فيما أكد ان الفشل حكومة عادل عبدالمهدي يتحمله تحالفي سائرون والفتح.

وقال العبودي لشفق نيوز ان "التنسيق بين الفتح وسائرون، هو الذي انتج هذه الحكومة الحالية، ولهذا يجب ان يكون هناك تفاهما وتنسيقا مشتركا بين التحالفين حتى تكتمل الكابينة الوزارية، وكذلك بعض المشاريع والقوانين المهمة، فهذه الأمور تتطلب وجود انسجام تام بين سائرون والفتح".

وأضاف ان "ما حصل مؤخرا من تقارب ليس تحالفا بين الفتح وسائرون، انما هو تقارب وتفاهم، اللذان يمثلان المحور الاساسي لتحالفي البناء والاصلاح"، مؤكدا ان "التقارب والتفاهم بين الفتح وسائرون هو ليس ضد اي كتلة أو جهة".

وبين القيادي في تحالف الفتح انه "لا يمكن ان تكون هناك حكومة مستقرة دون التقارب والتفاهم بين الفتح وسائرون، وفشل الحكومة يتحمله الفتح وسائرون، وهذا ما يريده التحالفان".

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