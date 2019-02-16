2019/02/16 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلتنا: مقتل وجرح 14 ضابطاً وجندياً مصرياً في هجوم ارهابي في شمال سيناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/16 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلتنا: مقتل وجرح 14 ضابطاً وجندياً مصرياً في هجوم ارهابي في شمال سيناء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلتنا: مقتل وجرح 14 ضابطاً وجندياً مصرياً في هجوم ارهابي في شمال سيناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).