بدء إلغاء النقاط الكمركية بين كوردستان وكركوك

2019/02/16 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت اعتبارا من اليوم السبت اجراءات تطبيق قرار الغاء النقاط الكمركية بين اقليم كوردستان وكركوك.

ومن المقرر ان تبدأ الهيئة العامة للكمارك العراقية، اليوم، توحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية.

يشار الى ان الهيئة اعلنت يوم الجمعة، التزامها بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بشأن توحيد الرسوم الكمركية في جميع المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة في بيان لها أنها ماضية بتنفيذ هذا الاتفاق بإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت بين محافظة كركوك واقليم كوردستان وستباشر توحيد الأجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم السبت 16/2/2019.

واضافت الهيئة أن الأتفاق شمل توحيد جميع الاجراءات وبنود قانون التعرفة الكمركية واعتماد تصريحة كمركية باللغتين العربية والكوردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية.

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