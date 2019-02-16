2019/02/16 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميركل: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا يقوي يد إيران هناك ويجب مناقشة الأمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا يقوي يد إيران هناك ويجب مناقشة الأمر قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا يقوي يد إيران هناك ويجب مناقشة الأمر) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا يقوي يد إيران هناك ويجب مناقشة الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).