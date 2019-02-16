2019/02/16 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميركل: إيران قضية مثيرة للقلق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل: إيران قضية مثيرة للقلق قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل: إيران قضية مثيرة للقلق) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل: إيران قضية مثيرة للقلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).