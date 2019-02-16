السيطرة على الباغوز بين التأكيد والنفي .. أين الحقيقة ؟!

2019/02/16 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تباينت الآراء والتصريحات بشأن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على

آخر جيب لداعش الإرهابي ..



فقد أكد المرصد السوري المعارض أن قسد

سيطرت على بلدة باغوز شرقي سوريا بعد استسلام 200 إرهابي من داعش ،

وأضاف أن الصفقة قضت بإستسلام نحو 440 من إرهابيي تنظيم داعش على

دفعتين الأولى ضمت 240 والثانية 200 ، وأشار إلى أن هناك تحضيرات

لإعلان المخرج” الأميركي بإنهاء وجود داعش من كامل شرقي نهر الفرات

وفق الصفقة ، يأتي ذلك في وقت نفت فيه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"

الأنباء التي تحدثت عن القضاء على "داعش" في آخر معاقله ببلدة

الباغوز شرقي الفرات.

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