برلماني يحذر من تظاهرات مليونية وعصيان وإضراب بالبصرة في هذه الحالة

2019/02/16 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن البصرة عبد السلام المالكي، السبت، من تظاهرات مليونية وعصيان مدني وإضراب شامل بالمحافظة في حال “تسويف” الطلب بإقامة استفتاء تحويل البصرة إلى إقليم، معتبراً أن محافظته تعرضت إلى “ظلم وحيف كبيرين”.وقال المالكي إن “البصرة لا تريد معاداة أحد وهي تبحث عن حقوقها المسلوبة، وندعو رئيس مجلس الوزراء لتحريك الطلب السابق والموقع […]

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