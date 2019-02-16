إيران تطالب باكستان بالتحرك ضد متشددين قتلوا 27 من الحرس الثوري

2019/02/16 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران حثت جارتها باكستان اليوم، السبت، على ملاحقة متشددين قتلوا 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في هجوم قرب الحدود وإلا شنت طهران عملا عسكريا “لمعاقبة الإرهابيين”.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الميجر جنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري قوله، “إذا لم تضطلع باكستان بمسؤولياتها فإن إيران تحتفظ بالحق في مواجهة التهديدات على حدودها، استنادا إلى القانون الدولي وسترد لمعاقبة الإرهابيين”.

وقتل انتحاري 27 عضوا في الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء في منطقة بجنوب شرق إيران حيث تتعرض قوات الأمن لهجمات متزايدة يشنها متشددون من الأقلية السنية في البلاد.

وأعلنت جماعة جيش العدل السنية، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشة أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقول السلطات الإيرانية، إن الجماعات المتشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان ودعت إسلام اباد مرارا لملاحقتها.

واتهمت إيران في الماضي منافستها السعودية بدعم الجماعات السنية المتشددة التي شنت هجمات على قوات الأمن الإيرانية وهو ما نفته الرياض.

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