2019/02/16 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحالة الجوية المتوقعة للأيام الـ 3 المقبلة

16/02/2019 12:36:00 PM |

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واع بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد مناطق متفرقة من البلاد خلال اليومين المقبلين اجواءً ممطرة بدرجات حرارة منخفضة.

وذكر بيان للهيئة تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاحد غائم جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خ%

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