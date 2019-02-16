بالارقام .. بغداد اليوم تنشر نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للأولمبية

2019/02/16 | 13:05

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بغداد اليوم _ بغداد

جددت الهيأة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، الثقة بحارس مرمى المنتخب الوطني السابق رعد حمودي رئيسا لمكتبها التنفيذي لدورة جديدة بعد حصوله على 28 صوتاً في الانتخابات التي جرت اليوم في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، شهدت اليوم فوز رعد حمودي برئاسة مكتبها التنفيذي، بعد حصوله على 28 صوتها من اصل 29 لعدد اعضاء الجمعية العمومية، فيما حصد الكابتن فلاح حسن على منصب النائب الأول وعبد الوهاب الطائي على منصب النائب الثاني، بعد أن حصد كل منهما على 27 صوتها.

وأضاف المراسل، إن الانتخابات شهدت ايضاً فوز حيدر حسين علي بمنصب الأمين العام للجنة ب28 صوتاً، فيما توج سرمد عبد الاله بمنصب الأمين المالي ب29 صوتاً.

وتابع: "اما أعضاء اللجنة فهم كل من (جميل عزيز، سلام عواد، زاهد نوري، زياد بشتوان مجيد، محمود عزيز)".

وكانت سبعة اتحادات رياضية من مجموع الهيأة العامة الاصلي قد اعلنت انسحابها تضامنا مع الحكومة العراقية التي دعت لتأجيل الانتخابات، والاتحادات هي كل من (العاب القوى، وكرة القدم، والسلة، والملاكمة، والجمناستك، والجودو، وكرة الطاولة).

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