2019/02/16 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: al_6nfDS_Es

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحة تعلن اجراءات لرفع التسكين وصرف الخطورة لموظفي المهن الصحية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصحة تعلن اجراءات لرفع التسكين وصرف الخطورة لموظفي المهن الصحية #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).