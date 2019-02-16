برلماني: هذه واجبات الحكومة تجاه المعلمين

2019/02/16 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا النائب عن محافظة البصرة خلف عبدالصمد، السبت، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، الى التفاعل الايجابي مع مطالبات المعلمين و المدرسين.وقال عبدالصمد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (16 شباط 2019)، ان “على الحكومة ايجاد تأمين صحي للمعلمين وتفعيل قانون حماية المعلم الذي اقره مجلس النواب عام ٢٠١٨ بكامل فقراته”، مشددا […]

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