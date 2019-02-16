2019/02/16 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خُطف 14 تونسيا يعملون بالقرب من طرابلس في ليبيا، الخميس، من قبل فصيل مسلح يطالب بالإفراج عن أحد أعضائه المحتجزين في تونس، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التونسية وناشط حقوقي.

وكتبت الوزارة، على صفحتها على فيسبوك مساء الجمعة، “تتابع وزارة الشؤون الخارجية وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا، والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح الخميس 14 فبراير/شباط، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف 14 عاملا تونسيا في ليبيا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف 14 عاملا تونسيا في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).