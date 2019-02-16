القوات الأمنية تلقي القبض على إرهابي غربي بغداد

2019/02/16 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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القت القوات الامنية القبض ،اليوم السبت ، على احد المطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في بغداد

وقال مصدر امني إن ” قاطع الفوج الثاني اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤) إرهاب في منطقة الغزالية، غربي بغداد”.

وأشار إلى، أنه “تم تسليمه إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الانبار اصوليا”.

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