وزارة الصحة العراقية تصدر توضيحاً بخصوص مطالب منتسبيها

2019/02/16 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن مطالب منتسبيها من ذوي المهن الصحية والتمريضية، مشروعة، وأنها اتخذت الإجراءات الرسمية للاستجابة لتلك المطالب.وقالت الوزارة، في بيان: "تؤكد وزارة الصحة والبيئة أنها تدعم المطالب المشروعة لمنتسبيها من ذوي المهن الصحية والتمريضية، كما تؤكد أنها اتخذت الإجراءات الرسمية للاستجابة للمطالب التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة".وأضاف البيان: "كما اتخذت الوزارة إجراءات رسمية مماثلة لتأييد ودعم المطالب التي يقع تنفيذها خارج صلاحيات الوزارة، مثل رفع (التسكين) وزيادة مخصصات الخطورة أثناء اجتماعات اللجنة التنسيقية لممثلي ذوي المهن الصحية قبل أكثر من أسبوعين مع وزير الصحة والبيئة".وتابع البيان: "تعمل الوزارة حالياً على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الجهات الحكومية الأخرى من خلال اللجنة التي تشكلت من مسؤولي الوزارة وممثلي اللجنة التنسيقية، كما يتابع وزير الصحة والبيئة شخصياً وباهتمام كبير هذا الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المعنية الأخرى".وأردف البيان: "تهيب الوزارة بأبنائها ومنتسبيها مغادرة مرحلة التظاهر والعمل معها لتحقيق مطالبهم وبالتالي المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين‎".

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