حادث سير يؤدي الى وفاة عائلة خمسة اشخاص من عائلة واحدة

2019/02/16 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى حادث سير مروع، اليوم السبت، الى وفاة خمسة اشخاص وجرح اثنين اخرين في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.وافاد مصدر، بان "وقع حادث سير على الطريق الرابط بين قضاء سامراء والمجمع السكني

ادى الى وفاة خمسة اشخاص وأثنان في حالة خطيره جداً".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "جميع المتوفين من عائلة واحدة".

تحرير: عامر الشيباني

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