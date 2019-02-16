2019/02/16 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل والشؤون الاجتماعية يصل إلى مدينة الموصل للوقوف على المعوقات التي تعانيها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يصل إلى مدينة الموصل للوقوف على المعوقات التي تعانيها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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