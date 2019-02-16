مفتشية الداخلية: ضبط 10 معاملات اصدار بطاقات موحدة لمواطنين موقعة ومروجة دون حضور أصحابها في الأنبار

2019/02/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اليوم السبت، من ضبط 10 معاملات خاصة باصدار بطاقات موحدة في دائرة البطاقة الموحدة في الرمادي موقعة من قبل

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