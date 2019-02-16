2019/02/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات سوريا الديموقراطية تعلن محاصرتها لـ"داعش" في نصف كيلومتر مربع وتتوقع اعلان القضاء عليهم في غضون أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/16 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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