حامي هدف سابق رئيساً للجنة الاولمبية لدورة ثالثة

2019/02/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرت انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية اليوم في بغداد، بحضور 29 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، فيما شهدت غياب ممثلي اتحادات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والملاكمة والجمباز عن المؤتمر الانتخابي.وفاز رعد حمودي بمنصب رئيس اللجنة للمرة الثالثة على التوالي، فيما فاز رئيس نادي الزوراء فلاح حسن بمنصب النائب الأول، ورئيس نادي الشرطة وهاب الطائي بمنصب النائب الثاني.وحصل سرمد عبد الاله على منصب الأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، فيما فاز حيدر الجميلي بمنصب أمين عام اللجنة الأولمبية.وفاز بعضوية المكتب التنفيذي للأولمبية كل من زياد حسن وزاهد نوري وسلام عواد وجميل عزيز وبشتيوان مجيد ومحمود عزيز.انتهى .م ك

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