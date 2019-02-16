محمد بن سلمان يصعد على سطح الكعبة ويثير ضجة

2019/02/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثار ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، جدلا واسعا بعد ان صعد على سطح الكعبة مع عدد من مرافقيه، بعد افرغ صحن الكعبة من المعتمرين والمصلين، حيث لم يسبق لأي حاكم أو مسؤول على مدى قرون بالقيام بما فعله بن سلمان.

وقالت وسائل الإعلام السعودية إن زيارة ولي العهد إلى المسجد الحرام كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث طاف بالكعبة وصعد على سطحها.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس ومسؤولين آخرين إلى جانب محمد بن سلمان خلال زيارته للكعبة.

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولي العهد وهو يقبل الحجر الأسود، ويصلي داخل الكعبة، ويعتلي سطحها.

ويعد الوقوف على الكعبة واعتلاء سطحها أمرا نادرا وغير معتاد في تاريخ تعامل المسلمين معها، هيبة وتعظيما وتكريما لها.

وتساءل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن جدوى الاطلاع على المشاريع من فوق سطح الكعبة، وكان يمكن الوقوف عليها عن كثب من مناطق أخرى وزوايا مقبولة بدلا من سطح الكعبة؟ ..



كما تساءلوا عن الأعداد الكثيفة من الحرس وقوات الأمن التي امتلأ بها أكثر الأماكن قداسة لدى المسلمين لحماية بن سلمان ..



ومن من يحمونه ؟..

بعض المغردين زعموا أن صعود الأمير محمد بن سلمان فوق الكعبة هو الأول منذ صعود الصحابي، بلال بن رباح ليؤذن بالمسلمين في عهد النبي محمد، وهو الذي لاقى ردودا شديدة اللهجة من قبل نشطاء على الطرف الآخر، لافتين إلى صعود أشخاص فوق الكعبة مع كل تجديد لسترة الكعبة.

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