المرصد السوري لحقوق الانسان: قسد تسيطر على اخر معقل لداعش في سوريا شرقي الفرات

2019/02/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على آخر معقل لتنظيم داعش في منطقة شرقي الفرات شمالي سوريا.

وذكر المرصد في بيان صحفي اليوم (16 سباط 2019)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من داعش لجأوا إلى الأنفاق".

واضاف، ان "ويأتي هذا التطور بعد استسلام 200 مسلح من التنظيم ضمن صفقة غير معلنة، أفضت إلى استسلام نحو 440 شخصا من داعش على دفعتين، الأولى 240 والثانية 200".

واوضح المرصد، إنه "رصد دخول شاحنات عدة تحرسها عربات عسكرية إلى منطقة المزارع التي كان يتحصن فيها مقاتلو داعش، مرجحا نقل هذه الشاحنات لافراد من داعش وعائلاتهم من الضفاف الشرقية لنهر الفرات".

يذكر أن المعارك احتدمت مؤخرا بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش بغطاء جوي أميركي، في "جيب الباغوز" الذي يقع شرقي نهر الفرات قرب الحدود العراقية.

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