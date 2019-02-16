صالح في السليمانية بصفته الحزبية لحضور اجتماع مرشح محافظ كركوك

2019/02/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السليمانية – عراق برس- 16 شباط / فبراير: كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، أن ” رئيس الجمهورية برهم صالح ، وصل إلى السليمانية للاتفاق على مرشح لمنصب محافظ كركوك،”.





واردف ، إن” رئيس الجمهورية برهم صالح حاليا في محافظة السليمانية بصفته النائب الثاني في الحزب، إضافة إلى كوسرت رسول ، لحضور اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني وبحث الاتفاق مع الحزب الديمقراطي، فضلا عن الاتفاق على مرشح لمنصب محافظ كركوك والقضايا العالقة، بما فيها المناصب” .



انتهى اح

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