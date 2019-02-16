فنان تشكيلي من كربلاء يحصل على الجائزة الاولى في النحت بيوم الشهيد

2019/02/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل فنان تشكيلي في كربلاء على الجائزة الأولى في النحت في مهرجان يوم الشهيد والجائزة الثانية في مهرجان السلام الثانيوقال حسين الابراهيمي لوكالة نون ان الفن التشكيلي نوع من أنواع الفنون الذي يعبر من خلاله الفنان عن أفكاره ومشاعره حيث يسعى إلى تحويل المواد الأولية إلى أشكال جميلة كالعمارة، والتصوير، والزخرفة، والنحت، ويتم إدراك هذا النوع من الفنون من خلال حاسة البصر لذلك يسمى بالفن البصري أو المرئي.

وأوضح الإبراهيمي بأنه شارك في جميع معارض نقابة الفنانين واتحاد التشكيليين والمهرجانات الثقافية في العراق ومشاركات خارج العراق في بلغاريا وأمريكا والأردن.

ومن جانب آخر بين الإبراهيمي ضرورة في داخل اي إنسان هنالك فنان ينمو لكن يحتاج إلى من يبرز تلك الطاقة من خلال التشجيع والدعم ودفعهم إلى المشاركة في معارض فنية متميزة.

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