2019/02/16 | 13:19

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فالح الفياض لا يزال "مرشح" لوزارة الداخلية في حكومة عبد المهدي

متابعة -

كلمة

أكدت حركة عطاء برئاسة فالح الفياض يوم السبت أن رئيسها لم

يقرر بعد سحب ترشحيه لوزارة الداخلية.

وقال القيادي بالحركة النائب منصور المرعيد في تصريح اوردته صحيفة

“العربي الجديد” القطرية إن “الوكالات الإعلامية التي تقول إن

الفياض تم استبعاده لا تعرف ما الذي يجري من أمور سياسية”.

وأضاف المرعيد، أن “فالح الفياض لم يقرر انسحابه من الترشح للداخلية

وما زال هو المرشح الوحيد لحقيبة وزارة الداخلية”، مؤكدا أنه “مرشح

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بدعم من تحالف البناء”.

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