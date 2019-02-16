2019/02/16 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… من المقرر أن تنطلق, اليوم السبت، حملة دولية لتجريم تطبيع أي دولة عربية مع الكيان الصهيوني.وسيشارك في الحملة نشطاء عرب من مختلف أنحاء العالم، إذ سينطلق التغريد على وسم #التطبيع_خيانة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.ويشهد الكيان الصهيوني مؤخرًا خطوات سريعة نحو التطبيع مع دول عربية وإسلامية، فبعد زيارة رئيس وزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق حملة دولية لتجريم التطبيع مع “الكيان الصهيوني” alansaar.

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