وزيرة الدفاع الالمانية: يجب دعم حكومة العراق و اعادة اعمار مناطق الايزيديين

2019/02/16 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ميونخ وجهت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين دعوة للدول الاوربية لدعم الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي في المرحلة المقبلة.وقالت دير لاين في كلمة لها بمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن يوم أمس إن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق امر جيد، مشددة على ضرورة دعم الحكومة العراقية في ملف اعادة الاعمار، […]

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