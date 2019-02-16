ميركل: جهود الحد من التسلح يجب أن تشمل أمريكا وروسيا وأوروبا والصين

2019/02/16 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط وخارجه لكن مسؤولين قالوا إن الحلفاء الأوروبيين تساورهم شكوك بشأن تعهدات واشنطن.

وأصيب الحلفاء بحالة من الدهشة والارتباك بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول سحب القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 2000 فرد من سوريا.



وقام مسؤولون أمريكيون بجولات مكوكية في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية لطمأنة الحلفاء بأن واشنطن لا تزال على التزاماتها تجاه المنطقة.

ولقي قرار ترامب بشأن سوريا معارضة من كبار مساعديه ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال اعتراضا على القرار ليتولى نائبه شاناهان القيام بأعماله في البنتاجون.

وقال شاناهان عقب اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن “في الوقت الذي تقترب فيه مهمة القوات الأمريكية بشمال شرق سوريا من الانتهاء، فإن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقضية تحالفنا (الرئيسية) وهي إلحاق هزيمة نهائية بداعش في الشرق الأوسط وخارجه”.

وشارك في الاجتماع نحو 12 وزير دفاع من دول التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش .

ويسعى مقاتلون بقيادة وحدات كردية للسيطرة على آخر معقل رئيسيي للتنظيم في سوريا.



لكن حتى دون سيطرة التنظيم على أي مساحة من الأراضي فإنه ما زال يمثل، على نطاق واسع، تهديدا مستمرا.

وقال شاناهان إنه يتصور تحالفا “أكبر وأقوى” لقتال تنظيم داعش على مستوى العالم.



وأضاف “سنواصل دعم قدرات شركائنا المحليين للوقوف في وجه فلول داعش”.

لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم لم يحصلوا سوى على تفاصيل قليلة خلال الاجتماع المغلق في ميونيخ، وإن كثيرا من الأسئلة لا تزال عالقة.

وقال مسؤول أوروبي طلب عدم نشر اسمه “لا نزال نحاول أن نفهم كيف يخطط الأمريكيون للانسحاب”.

وقال مسؤول آخر إن شاناهان لم يعرض على الحلفاء جدولا زمنيا للانسحاب الأمريكي من سوريا، وإن الحلفاء عبروا عن شكوكهم خلال الاجتماع.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه إن الاجتماع لم يشهد تقديم التزامات وإن النقاش بشأن الجداول الزمنية كان محدودا.

وقال المسؤول الأمريكي “هذه الاجتماعات‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬لا تقدم جداول زمنية ولا قرارات (لكنها) تركز أكثر على تقييم وضعنا الحالي”.

لكن ترامب أشار يوم الجمعة إلى أنه سيعلن عن تقدم كبير قريبا جدا.

وقال ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض “لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة”.

منطقة آمنة في سوريا

تريد تركيا إقامة منطقة آمنة بدعم لوجستي من الحلفاء وتقول إن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة.



وتعتبر أنقرة هذه الوحدات جماعة إرهابية.

وقال المسؤول الأمريكي إن الوزراء تحدثوا عن الحاجة إلى نوع من الترتيبات الأمنية في شمال شرق سوريا بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وقال السناتور الأمريكي لينزي جراهام خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن أكبر جنرال أمريكي سيطلب من الحلفاء المساهمة بقوات للمساعدة في استقرار المناطق المحررة من داعش.

وعبرت فرنسا عن تشككها في الاقتراح.

وقال مسؤول فرنسي كبير «بمجرد أن ينسحب الأمريكيون سنضطر إلى الانسحاب.



لن نكون الضحية للأمريكيين».



وأضاف أنه لا يرى آخرين على استعداد لشغل الفراغ.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للنواب يوم الأربعاء إن لديه شكوكا بشأن المنطقة الآمنة.



وأضاف من سيراقبها؟ من سيضمنها؟ وما حدودها؟.

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